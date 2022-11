Das Team um Kapitänin Estelle Nze Minko, am Dienstag (20.30 Uhr) nächster Gegner der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), schlug Montenegro in Skopje/Nordmazedonien 27:19 (12:9) und festigte in der Hauptrunde den ersten Tabellenplatz.

Die weiter ungeschlagenen Französinnen führen mit 6:0 Punkten vor Montenegro (4:2), Spanien, den Niederlanden (beide 3:3), Deutschland und Rumänien (beide 2:4). Spanien und die Niederlande trennten sich am Sonntag 29:29 (17:15). Zwei Teams kommen ins Halbfinale, Frankreich braucht nur noch einen Punkt zum sicheren Halbfinaleinzug.

Ad

Handball Handball: Berlin hält Verfolger auf Distanz VOR 3 STUNDEN

Die DHB-Auswahl benötigt in den abschließenden Partien gegen die Französinnen und Rumänien am Mittwoch (15.30 Uhr/beide Sportdeutschland.tv) zwei Siege, um noch weiterkommen zu können. Dazu sind Patzer der Konkurrenz nötig.

Handball Handball: Kiel verlängert mit Weinhold VOR 7 STUNDEN