Das Team von Trainer Istvan Gulyas gewann am Sonntagabend in Budapest dramatisch mit 31:30 (14:15) gegen Portugal und darf nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen die Niederlande (28:31) auf den Einzug in die Hauptrunde hoffen.

Ungarns Dominik Mathe war mit acht Treffern bester Werfer der Partie. Neben Ungarn findet die 15. Handball-Europameisterschaft noch in der Slowakei statt, wo das deutsche Team seine Vorrundenspiele bestreitet.

