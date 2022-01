Der 22 Jahre alte Nationalspieler wechselt vom HSC Suhr Aarau aus seiner Heimat ab der kommenden Saison zu den Franken. Über die Vertragsmodalitäten machte der Klub keine Angaben.

"Manuel ist ein junger aufstrebender Spieler, der gerade in den letzten Monaten extrem auf sich aufmerksam gemacht hat. In den letzten Europacup-Spielen hat er gezeigt, dass er eine vielversprechende Zukunft hat, weshalb wir sehr froh darüber sind, dass er sich für den HC Erlangen entschieden hat", sagte Erlangens Sportdirektor und Interimstrainer Raul Alonso in einer Pressemitteilung.

