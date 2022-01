Der 29-Jährige kommt vom dänischen Erstligisten Ribe-Esbjerg zum Tabellen-13. der Bundesliga und erhält dort zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende.

Sonne-Hansen hatte mit dem THW Kiel in der Saison 14/15 die deutsche Meisterschaft gewonnen, wurde Super-Cup-Sieger und spielte in der Champions League. Nach seiner Station beim Ligakonkurrenten GWD Minden hatte es den Dänen zunächst nach Frankreich und anschließend zurück in seiner Heimat gezogen.

