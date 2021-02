Das Team von Trainer Martin Schwalb setzte sich bei den Kadetten Schaffhausen nach dem überraschenden Remis am Vortag 34:27 (15:15) durch und festigte seine souveräne Tabellenführung in der Gruppe D.

Wie beim 30:30 am Dienstag an gleicher Stelle taten sich die Löwen ohne sechs Stammkräfte zunächst schwer gegen den Tabellendritten der Schweizer Liga. Unter anderem fehlten die WM-Teilnehmer Romain Lagarde (Frankreich), Albin Lagergren und Andreas Palicka, die mit Schweden am Sonntag das WM-Finale gegen Dänemark 24:26 verloren hatten. Bester Löwen-Werfer war erneut Uwe Gensheimer mit neun Treffern.