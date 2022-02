Der 28 Jahre alte Weltklasse-Linksaußen erzielte in bislang 307 Spielen für die Norddeutschen 1111 Tore. Zu welchem Klub Wanne im Sommer wechselt, ließ die SG in ihrer Mitteilung am Montag offen.

"Hampus hat sich zu einem der besten Linksaußen der Welt entwickelt", sagte Flensburgs Trainer Maik Machulla: "Wie er all die Jahre mit solch einer Konstanz seine Leistung abgeliefert hat, ist sehr beeindruckend. Uns verbinden neun unglaublich erfolgreiche gemeinsame Jahre, in denen wir tolle Momente zusammen erlebt haben."

In seiner Zeit bei der SG gewann Wanne neben der Champions League 2014 zweimal die Deutsche Meisterschaft 2018 und 2019 sowie den DHB-Pokal 2015. Parallel holte er mit der schwedischen Nationalmannschaft EM-Silber 2018, wurde 2021 Vize-Weltmeister in Ägypten und im Januar Europameister.

