"Wir wünschen den betroffenen Protagonisten eine baldige und vollständige Genesung", teilte der gastgebende Klub aus der Schweiz mit.

Am Samstag war bereits das Bundesliga-Spiel der Füchse bei den Rhein-Neckar Löwen kurzfristig abgesagt worden. Eine Testung am Samstag hatte drei positive Fälle ergeben, die durch einen PCR-Test bestätigt wurden. Erneute Schnelltests ergaben am Abend schließlich weitere positive Befunde.

