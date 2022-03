In dem Testspielformat misst sich das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf dem Weg zur Heim-EM 2024 mit den drei weiteren bereits qualifizierten Mannschaften aus Schweden, Spanien und Dänemark. Die Teams hatten bei der Europameisterschaft 2022 die Plätze eins bis drei belegt.

Das Team des Deutschen Handballbundes (DHB) trifft am 13. Oktober in Mannheim zunächst auf Rekord-Europameister Schweden. Es folgt am 12. März 2023 in Hamburg ein Duell mit Weltmeister Dänemark, bevor die Partie gegen Spanien am 29. oder 30. April 2023 in Berlin den Abschluss bildet. Jede Nation hat je drei Heim- und Auswärtsspiele, die parallel zu den sechs Spieltagen der EM-Quali ausgetragen werden.

Ad

Auch die Auswärtsspiele der deutschen Mannschaft sind bereits terminiert: Am 15./16. Oktober geht es nach Spanien, am 8./9. März 2023 nach Dänemark, und am 26./27. April steht die Partie in Schweden an.

Handball Achillessehnen-OP: Saisonende für Handballer Gensheimer VOR EINER STUNDE

Die EM 2024 findet vom 10. bis zum 28. Januar in sechs Städten statt, das Eröffnungsspiel mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft steigt in Düsseldorf.

Handball Lungenembolie: Saison für Handball-Star Hansen beendet VOR EINER STUNDE