Publiziert 21/05/2021 Am 16:13 GMT | Update 21/05/2021 Am 16:13 GMT

und 13. Juni sind keine Zuschauer zugelassen. "Ein Hauptaugenmerk wird in diesem Jahr auf einer Reihe von digitalen Aktivitäten liegen, da der Europäische Handballverband mit Bedauern bekannt geben muss, dass ohne die Anwesenheit von Fans gespielt werden wird", hieß es in einer EHF-Mitteilung am Freitag.

Um den Titel spielen in der Lanxess-Arena der Rekordgewinner FC Barcelona, HBC Nantes, Paris St. Germain und der dänische Klub Aalborg Handbold. Im Dezember hatte der diesmal bereits im Viertelfinale gescheiterte THW Kiel zum vierten Mal triumphiert.

Handball Auch Endrunde um DHB-Pokal in Hamburg vor Publikum VOR EINER STUNDE

Handball Muskelteilriss bei Flensburgs Torhüter Buric VOR EINER STUNDE