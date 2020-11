Flensburg und Stuttgart lieferten sich am Sonntag über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe. Die Gäste aus dem Süden verlangten der SG alles ab und bestimmten lange Zeit die Partie. Es dauerte bis zur 35. Minute, ehe Flensburg erstmals in Führung ging. Mit vier Treffern nacheinander verwandelte die Machulla-Sieben einen 20:21-Rückstand schließlich in eine Drei-Tore-Führung und gelangte so auf die Siegerstraße.