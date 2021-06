Publiziert 29/06/2021 Am 10:20 GMT | Update 29/06/2021 Am 10:20 GMT

Wie die SG am Dienstag mitteilte, erhält der Däne einen Vertrag bis 2023. "Wir sind sehr froh, dass er sich nach der Verletzung von Lasse Möller für die SG entschieden hat und uns zwei Jahre im Rückraum unterstützen wird", sagte Trainer Maik Machulla.

In 33 Spielen für Holstebro erzielte Mensing in der vergangenen Spielzeit in der dänischen Liga 176 Treffer und landete damit im All-Star-Team der Saison. Bis zu seinem zwölften Lebensjahr hatte er bereits in Flensburg gespielt, ehe er sich in seiner Heimat im Profibereich etablierte. Im Mai debütierte Mensing, der auch einen deutschen Pass besitzt, in der dänischen Nationalmannschaft.

