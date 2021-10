Die personell gebeutelten Flensburger unterlagen am fünften Spieltag beim ungarischen Vizemeister Telekom Veszprem mit 23:28 (8:14) und bleiben Tabellenschlusslicht der Gruppe B. Die K.o.-Phase rückt für die SG bereits in weite Ferne.

Das Team von Trainer Maik Machulla, der seinen Vertrag bei den Norddeutschen am Montag vorzeitig bis 2026 verlängert hatte, kam überhaupt nicht ins Spiel und lag früh mit 2:7 zurück (11.). Die starken Ungarn hielten den Vorsprung kontinuierlich und ließen keine Zweifel am Heimsieg aufkommen. Bester Torschütze der SG war der isländische Nationalspieler Teitur Einarsson (fünf Treffer), den die Flensburger erst am Dienstag verpflichtet hatten.

Die beiden besten Mannschaften jeder Achtergruppe qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Teams auf den Plätzen drei bis sechs müssen in die Play-offs.

