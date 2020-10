Am 5. Spieltag der Champions League bezwang das Team von Trainer Maik Machulla Elverum Handball aus Norwegen mit 37:35 (18:14) und holte seinen vierten Sieg in der Vorrunde.

Flensburg, das am Sonntag in Kiel untergegangen war (21:29), behauptete durch den Erfolg den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe A hinter dem punktgleichen polnischen Topklub KS Kielce (beide 8), der Paris St. Germain (2) mit 35:33 (18:18) schlug.