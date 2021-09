Der dänische Nationalspieler wechselt im Sommer 2022 vom Bundesligakonkurrenten TSV Hannover-Burgdorf zum norddeutschen Spitzenklub und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 2025. Der 27 Jahre alte Hansen soll in Flensburg auf dem rechten Flügel den langjährigen Leistungsträger Lasse Svan ersetzen, der nach der Saison seine Karriere beendet.

"Johan gehört zu den Besten auf seiner Position und passt perfekt in unsere Spielphilosophie. Er hat in seiner Zeit bei den Recken deutlich unter Beweis gestellt, welche Wurfqualitäten er hat", sagte SG-Trainer Maik Machulla. Hansen warf in der vergangenen Saison für Hannover 140 Tore in 36 Bundesligaspielen. Zudem gewann er im Winter mit der dänischen Nationalmannschaft den WM-Titel und im Sommer die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio.

