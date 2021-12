Bei dem norwegischen Nationalspieler wurde ein kleines Knochenstück aus der Patellasehne operativ entfernt. Der 24-Jährige werde nun in seiner Heimat eine Reha beginnen und "in absehbarer Zeit" nach Flensburg zurückkehren, teilten die Norddeutschen mit.

Röd hatte erst am 13. November im Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen (31:26) sein Comeback gegeben, nachdem er wegen eines Sehnenteilrisses im rechten Knie wochenlang ausgefallen war. Am Montag war bekannt geworden, dass Röd nach seinem Vertragsende 2023 in seine Heimat zu Kolstad Handball wechseln wird.

