Die Französinnen, die vor fünf Jahren die Silbermedaille gewannen, besiegten Schweden im Halbfinale mit 29:27 (15:14), die russischen Frauen rangen in der Runde der letzten Vier Europameister Norwegen mit 27:26 (14:11) nieder.

Frankreich bietet sich im Finale am Sonntag (8.00 Uhr MESZ) die Chance zur doppelten Revanche: Das russische Team hatte nämlich sowohl das Spiel um Gold vor fünf Jahren in Rio (22:19) als auch das Vorrundenduell von Tokio (28:27) knapp für sich entschieden. Bei den Männern stehen sich im olympischen Endspiel am Samstag (14.00 Uhr MESZ) Frankreich und Dänemark gegenüber, auch diese beiden Mannschaften kämpften schon in Rio um Gold.

