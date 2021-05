Publiziert 11/05/2021 Am 09:56 GMT | Update 11/05/2021 Am 09:56 GMT

Bereits zum fünften Mal kürte die Handball Bundesliga Frauen (HBF) die Besten der Spielzeit, gewählt wurden die Spielerinnen von den Trainern und Trainerinnen sowie den Kapitäninnen der Erst- und Zweitligisten.

Franz gab in den beiden WM-Play-offs gegen Portugal Mitte April ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft und trifft mit der HSG im Halbfinale um den DHB-Pokal am Samstag auf HL Buchholz 08-Rosengarten.

