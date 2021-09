Bundestrainer Henk Groener nominierte dafür einen 21 Spielerinnen umfassenden Kader um die Co-Kapitäninnen Alina Grijseels und Emily Bölk, das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Donnerstag mit.

Damit können sich auf allen Positionen jeweils drei Spielerinnen zeigen. "Wir haben bewusst einen breiteren Kader für die Woche nominiert, um zu schauen, wie sich die Spielerinnen individuell über den Sommer entwickelt haben", sagte Groener.

Der Lehrgang startet am 3. Oktober, es folgen zwei Qualifikationsspiele für die EM in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien (4. bis 20. November 2022): Am 7. Oktober trifft die DHB-Auswahl auf Griechenland (20.15 Uhr), drei Tage später folgt das Duell mit Belarus (19.30 Uhr/beide Sport1).

Für die beiden Spiele in Trier muss der Kader auf jeweils 16 Spielerinnen reduziert werden. "Wir wollen uns für die EM 2022 qualifizieren. Daher ist es das Ziel, vor heimischer Kulisse mit vier Punkten in die Qualifikation zu starten", sagte Groener. Ob auch Zuschauer zugelassen sind, steht noch nicht fest.

Ende des Jahres wartet auf die Nationalmannschaft mit der Weltmeisterschaft in Spanien (2. bis 19. Dezember) dann noch ein echtes Highlight. Dazu kommt die Auswahl Anfang November erneut zusammen, die unmittelbare WM-Vorbereitung soll am 22. November starten. - Der Kader der Nationalmannschaft im Überblick:

Tor: Dinah Eckerle (Team Esbjerg), Isabell Roch (SCM Ramnicu Valcea), Katharina Filter (Buxtehuder SV)

Feld: Amelie Berger (Borussia Dortmund), Marlene Kalf (TuS Metzingen), Jenny Behrend (SG BBM Bietigheim), Alicia Stolle (FTC Budapest), Maren Weigel (TuS Metzingen), Julia Maidhof (SG BBM Bietigheim), Alina Grijseels (Borussia Dortmund), Mareike Thomaier (TSV Bayer 04 Leverkusen), Nele Franz (HSG Blomberg-Lippe), Mia Zschocke (Borussia Dortmund), Emily Bölk (FTC Budapest), Xenia Smits (SG BBM Bietigheim), Antje Lauenroth (SG BBM Bietigheim), Selina Kalmbach (Neckarsulmer Sport-Union), Johanna Stockschläder (Neckarsulmer Sport-Union), Luisa Schulze (SG BBM Bietigheim), Annika Ingenpaß (HSG Bad Wildungen), Meike Schmelzer (CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud)

