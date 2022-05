Dies teilte der Streaming-Dienst mit. Die Partien des THW Kiel bei Paris St. Germain (20.45 Uhr) und der SG Flensburg-Handewitt gegen den FC Barcelona (18.45 Uhr) werden beide am Mittwoch ausgespielt und live bei DAZN zu sehen sein.

Für die beiden deutschen Mannschaften geht es um eine möglichst gute Ausgangsposition im Kampf um die Teilnahme am Final Four der besten vier Teams, das am Saisonende in der Kölner Lanxess Arena (18./19. Juni) ausgetragen wird. Vom Final-Wochenende wird DAZN sämtliche Spiele live übertragen.

