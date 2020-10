Neben Gensheimer nominierte Bundestrainer Alfred Gislason am Montag 20 weitere Spieler - darunter auch die Rückkehrer Christian Dissinger und Finn Lemke sowie Youngster Juri Knorr - für die erste Etappe der Quali mit Spielen gegen Bosnien-Herzegowina (5. November) und in Estland (8. November). Für Gislason sind die Partien aufgrund der Corona-Pandemie seine ersten Länderspiele als DHB-Coach.

"Ich freue mich darauf, die Arbeit mit der Nationalmannschaft fortsetzen und endlich mit dem Team trainieren zu können. Wir werden das Beste aus diesen gemeinsamen Tagen machen", sagte Gislason. Das Team trifft sich bereits am kommenden Montag für gemeinsame Trainingseinheiten.

Neben Bosnien-Herzegowina und Estland ist Österreich weiterer Gegner auf dem Weg zur EHF EURO 2022. Die Vergleiche mit den Nachbarn werden am 6./7. und 9./10. Januar stattfinden, die Rückspiele gegen Bosnien-Herzegowina und Estland am 28./29. April und 2. Mai. Die Europameisterschaft 2022 wird vom 13. bis zum 30. Januar 2022 in Ungarn und der Slowakei ausgetragen. Aus den acht Qualifikations-Gruppen qualifizieren sich die Gruppensieger und Gruppenzweiten sowie die vier besten Dritten. - Das Aufgebot für Lehrgang und Länderspiele: