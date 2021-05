Publiziert 18/05/2021 Am 18:39 GMT | Update 18/05/2021 Am 18:39 GMT

Die Mannschaft von Trainer Hartmut Mayerhoffer kam in einem Nachholspiel vom 23. Spieltag beim TBV Lemgo Lippe trotz eines zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Vorsprungs nicht über ein 26:26 (15:9) hinaus, bleibt aber Tabellenfünfter.

"Wir haben in der zweiten Hälfte eine Schwächephase, in der wir Lemgo rankommen lassen. Wir müssen am Ende einfach cleverer sein", sagte Mayerhoffer, dessen Team das dritte Spiel in den vergangenen sechs Tagen bestritt, am Sky-Mikrofon.

Jonathan Carlsbogard sicherte wenige Sekunden vor der Schlusssirene das Remis für die Gastgeber. Den Göppingern reichten am Dienstagabend auch elf Tore des überzeugenden Nationalspielers und besten Werfers Marcel Schiller nicht zum Sieg.

