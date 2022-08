Der 22-Jährige kommt vom schwedischen Erstligisten IFK Skövde HK zum oberbergischen Handball-Traditionsverein und soll die Lücke schließen, die Martin Nagy nach seinem Mittelfußbruch zunächst hinterlässt. Norsten unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2023.

"Fabian ist wahrscheinlich das größte Torhütertalent, das die Schweden zu bieten haben. Er hat auch schon gegen Polen sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben und war bei der Europameisterschaft dabei", sagte Trainer Gudjon Valur Sigurdsson.

Ad

Handball Füchse Berlin starten Nachhaltigkeitsprogramm UPDATE 18/08/2022 UM 10:02 UHR

Der VfL startet am 1. September mit einem Auswärtsspiel beim TBV Lemgo Lippe in die Saison. In der vergangenen Spielzeit war Gummersbach souverän Meister der 2. Liga geworden und kehrt nach dem Abstieg 2019 in die Bundesliga zurück.

Handball HBL von 2023 bis 2029 auf Seifert-Plattform zu sehen UPDATE 18/08/2022 UM 10:01 UHR