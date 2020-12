Dies teilte der DHB am Freitag mit.

Bei den Wahlen auf dem EHF-Kongress am 23./24. April des kommenden Jahres in Luxemburg möchte der DHB sein Engagement auch in weiteren Kommissionen und Gremien des Kontinentalverbandes verstärken. Die Kandidaturen müssen der EHF formal bis zum 23. Januar 2021 gemeldet werden.