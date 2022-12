Wie die Niedersachsen am Montag mitteilten, zog sich der Schwede im Training vor dem Spiel beim ASV Hamm-Westfalen (29:29) "eine schwere Verletzung an der linken Schulter" zu, "die eine Operation erforderlich macht". Dieser soll sich der 25-Jährige am Dienstag in Hannover unterziehen.

"In erster Linie ist das für Jonathan sehr bitter", sagte der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen: "Er war in einer hervorragenden Verfassung und ein wichtiger Faktor für die bisher erreichten Ergebnisse in dieser Spielzeit. Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, um ihn medizinisch bestmöglich zu versorgen".

Edvardsson, der Mitte November seinen Vertrag bei den Niedersachsen bis mindestens 2025 verlängert hatte, spielt seit 2021 für Hannover. In bislang 40 Bundesliga-Einsätzen erzielte der Schwede 68 Tore für die Recken.

