Handball: HBL berät über weiteres Vorgehen

Zunächst setzte die HBL den 25. Spieltag der zweiten Liga am Wochenende aus.

Auch der Vorstand der Handball Bundesliga Frauen (HBF) hat alle am Wochenende geplanten Partien der ersten und zweiten Bundesliga abgesagt, darunter das Topspiel zwischen dem Thüringer HC und Meister SG BBM Bietigheim am Freitag. Über das weitere Vorgehen entscheidet der Vorstand der HBF in Absprache mit den Vereinen in der kommenden Woche.