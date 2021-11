Germain weiterhin erhalten. Der 37-Jährige verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis zum Sommer 2023, wie der Verein am Montag bekannt gab. Karabatic spielt seit 2015 in der französischen Hauptstadt.

"Nikola in den Pariser Farben zu sehen, erfüllt den Klub mit großem Stolz", sagte Jean-Claude Blanc, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von PSG: "Mit dem Gewinn der dritten olympischen Goldmedaille hat Nikola seinen Namen endgültig in das Pantheon des Weltsports geschrieben. Es gibt nur wenige Athleten, denen es gelungen ist, im Laufe ihrer Karriere eine so umfangreiche Erfolgsbilanz aufzubauen."

Der dreimalige Welthandballer hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold mit Frankreich geholt. Von 2005 bis 2009 lief Karabatic für den deutschen Rekordmeister THW Kiel auf.

