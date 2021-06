Publiziert 26/06/2021 Am 12:57 GMT | Update 26/06/2021 Am 12:57 GMT

Der 44-Jährige, als Spieler Weltmeister beim Heimturnier 2007, erhielt von den Trainern, Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen der 20 Klubs die meisten Stimmen.

Kehrmann bekommt die Trophäe am Sonntag im Rahmen des letzten Spiels der Lemgoer in der 54. Bundesliga-Saison gegen den SC Magdeburg (13.00 Uhr). Der langjährige Nationalspieler war von 1999 bis 2014 als Profi für Lemgo aufgelaufen, seit 2014 steht der ehemalige Weltklasse-Rechtsaußen an der Seitenlinie.

In dieser Spielzeit hatte Kehrmann den Klub zum ersten Pokalsieg seit 19 Jahren geführt. Im Vorjahr war Filip Jicha vom THW Kiel als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden.

