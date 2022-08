Das Team von Trainer Filip Jicha bezwang am Mittwochabend in Düsseldorf den Meister SC Magdeburg mit 36:33 (16:16) und sicherte sich damit zum dritten Mal in Serie den ersten Titel der Saison.

Der Österreicher Nikola Bilyk war mit acht Treffern bester Werfer des Pokalchampions aus Kiel. Die Magdeburger, die nach 21 Jahren wieder als Meister im ersten Kräftemessen der Saison standen, verpassten den dritten Gewinn des Supercups.

Das Duell zwischen Meister und Pokalsieger ist die traditionelle Saisoneröffnung, die Handball-Bundesliga startet am Donnerstag in die neue Spielzeit. Kiel trifft am Sonntag auf den TVB Stuttgart, Magdeburg beginnt gegen Liganeuling ASV Hamm-Westfalen die Mission Titelverteidigung.

