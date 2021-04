Publiziert 03/04/2021 Am 20:18 GMT

Der Champions-League-Sieger gewann am Samstag sein Heimspiel gegen den TVB Stuttgart 33:28 (16:15) und zog mit 35:5 Punkten am Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt (34:4) vorbei. Die SG ist am Sonntag (13.30 Uhr) beim SC Magdeburg im Einsatz.

Für Kiel waren die Topstars Domagoj Duvnjak und Sander Sagosen je sechsmal erfolgreich. Für den Tabellen-13. aus Stuttgart traf Jerome Müller siebenmal.

Handball Landin über Olympia-Ziel des DHB: Können Gold gewinnen VOR 12 STUNDEN

Handball Handball-CL: Doppelspieltag für Flensburg gegen Zagreb GESTERN AM 10:57