Spieltag der Handball-Bundesliga einen souveränen Sieg über den HSV Hamburg eingefahren, diesen aber womöglich teuer erkauft. Der norwegische Superstar Sander Sagosen knickte beim 29:22 (16:8) in der ersten Halbzeit bei der Landung um und musste vom Feld gebracht werden. Laut Kieler Nachrichten besteht beim 26-Jährigen der Verdacht auf eine Sprunggelenks-Fraktur.

"Ich kann mich nicht über den Sieg freuen", sagte Sagosens Teamkollege und Ex-Welthandballer Domagoj Duvnjak bei Sky: "Ich bin traurig, wir kennen die Diagnose noch nicht, aber es sah richtig schlimm aus."

Beim Rekordmeister, der in diesem Jahr dem SC Magdeburg in der Meisterschaft den Vortritt lassen musste, ist die Sorge groß, dass Sagosen nun den Saisonendspurt verpasst. In der Champions League stehen die Kieler im Final Four, das am 18. und 19. Juni in Köln ausgetragen wird.

Vor wenigen Wochen hatte zudem bereits Kreisläufer Hendrik Pekeler eine schwere Verletzung erlitten. Der Europameister von 2016 zog sich im Champions-League-Spiel gegen Paris St. Germain einen Achillessehnenriss zu. Für ihn wurde überraschend Bjarte Myrhol reaktiviert. Der 40 Jahre alte norwegische Rekord-Nationalspieler hatte seine Karriere eigentlich nach den Olympischen Spielen von Tokio beendet.

Die Kieler verdauten den frühen Schock im Duell mit dem Tabellenmittelfeld-Team aus Hamburg allerdings gut und fuhren einen nie gefährdeten Heimsieg ein. Magnus Landin und Harald Reinkind waren mit je fünf Treffern die besten Schützen des THW. Beim HSV, bei dem Routinier Manuel Späth sein 500. Bundesliga-Spiel bestritt, überzeugte Casper Mortensen mit zehn Treffern.

