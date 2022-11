Der deutsche Rekordmeister unterlag am Samstagabend vor eigenem Publikum völlig überraschend dem TBV Lemgo Lippe mit 32:33 (14:18) und verliert damit zunächst den Anschluss an Spitzenreiter Füchse Berlin.

Mit 14:4 Punkten liegt der THW nur auf Rang fünf, die Füchse (17:1) sind vorerst nicht mehr in Schlagdistanz. Wettbewerbsübergreifend ist Kiel nun dreimal in Folge ohne Sieg - in der Champions League folgte der deutlichen Niederlage beim HBC Nantes (30:38) ein Unentschieden (36:36) am vergangenen Mittwoch gegen Aalborg Handbold. Lemgo indes feierte seinen erst zweiten Saisonsieg im zehnten Spiel.

Ad

Handball Handball-EM der Frauen: Siege für Frankreich und Montenegro VOR 19 MINUTEN

Nikola Bilyk war mit sechs Treffern bester Werfer für Kiel, das in der 7. Minute erstmals in Rückstand geriet - und diesem dann über die restliche Spieldauer hinterherlief. Bei Lemgo ragte Samuel Zehnder mit neun Toren heraus.

Handball Handball-EM: DHB-Frauen starten mit Sieg gegen Polen VOR EINER STUNDE