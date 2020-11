Das Team von Trainer Filip Jicha gewann 41:26 (22:13) gegen den HSC Coburg und zog mit 14:2 Zählern an den punktgleichen Rhein-Neckar Löwen vorbei. Oskar Sunnefeldt war mit acht Toren bester Werfer der Kieler, die noch am Donnerstag in der Champions League eine 26:32-Niederlage gegen den FC Barcelona hinnehmen mussten.