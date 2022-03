Die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann setzte sich am Sonntag mit 28:24 (15:10) gegen die MT Melsungen durch und trifft beim Final Four in Hamburg (23./24. April) auf Rekordsieger THW Kiel.

Der starke Linksaußen Bjarki Mar Elisson, der den TBV nach der Saison in Richtung Ungarn verlässt, führte Lemgo mit zehn Treffern zum Erfolg. Für Melsungen traf Nationalspieler Julius Kühn (8) am häufigsten. Die Partie, die ursprünglich am 6. Februar ausgetragen werden sollte, war wegen mehrerer Coronafälle verlegt worden.

Ad

Handball Turbo-Handball gegen BHC: Magdeburg feiert nächsten Kantersieg VOR 3 STUNDEN

Das Finalturnier der besten vier Teams findet nach 29 Jahren in der Hansestadt zum letzten Mal in der Arena im Hamburger Volkspark statt. Im zweiten Halbfinale stehen sich Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg und der HC Erlangen gegenüber.

Handball Last-Minute-Pleite: DHB-Damen verlieren erneut gegen die Niederlande GESTERN AM 18:37