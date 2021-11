Der Linkshänder der Füchse Berlin hatte das Bundesliga-Spiel seines Klubs am Sonntag beim TBV Lemgo (28:27) abbrechen müssen. Eine MRT-Untersuchung am Montag ergab, dass Wiede sich nicht schwerwiegend verletzt hat, wegen Flüssigkeit in der Kniekehle aber für unbestimmte Zeit aussetzen muss.

Gislason musste damit nach Füchse-Kapitän Paul Drux (Meniskus-Operation) und Kreisläufer Patrick Wiencek vom THW Kiel (familiäre Gründe) bereits die dritte Absage binnen weniger Tage hinnehmen. Für Wiede nominierte der Isländer den bundesliga-erfahrenen Linkshänder Djibril M'Bengue vom FC Porto nach. Der frühere Spieler vom TVB Stuttgart wird am Dienstag in Düsseldorf eintreffen und ist der siebte Neuling im 18-köpfigen DHB-Kader.

"Wir haben Djibril M'Bengue auch dank seiner Auftritte in der Champions League schon länger im Blick gehabt", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Am vergangenen Donnerstag hatte M'Bengue beim 33:33 gegen den FC Barcelona fünf Tore für Porto erzielt.

In Düsseldorf bereitet sich die deutsche Mannschaft seit Montag auf zwei Testspiele gegen Portugal vor, die Partien finden am Freitag in Luxemburg und am Sonntag in Düsseldorf statt.

Das aktuelle Aufgebot der Männer-Nationalmannschaft:

Tor: Joel Birlehm (SC DHfK Leipzig), Till Klimpke (HSG Wetzlar)

Feld: Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Lukas Mertens (SC Magdeburg), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Hendrik Wagner (Eulen Ludwigshafen), Philipp Weber (SC Magdeburg), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Julian Köster (VfL Gummersbach), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig), David Schmidt (Bergischer HC), Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Sebastian Firnhaber (HC Erlangen), Djibril M'Bengue (FC Porto)

