Grund dafür sind Quarantäne-Maßnahmen bei den Schweizern, die mehrere Coronafälle beklagen. Das Spiel hätte am Dienstag stattfinden sollen.

Durch den Ausfall ist es möglich, dass die Löwen ihr Auswärtsspiel bei Tatabanya KC nachholen. Die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb tritt am Montag (18.45 Uhr) bei den Ungarn an. Die Partie hätte ursprünglich am 27. Oktober über die Bühne gehen sollen, musste aber wegen Coronafällen beim Gegner verlegt werden.