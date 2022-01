Der 28-jährige Schwede kommt im Sommer vom Ligakonkurrenten HSG Wetzlar und unterzeichnete einen Vertrag bis 2025. In der vergangenen Woche hatten die Löwen bereits die sofortige Verpflichtung von Trainer Ljubomir Vranjes und Nationaltorhüter Joel Birlehm verkündet.

Der zweimalige deutsche Meister ist in der Liga derzeit nur Elfter der Tabelle. Am 10. Februar kehren die Löwen nach der EM-Pause mit der Partie bei den Füchsen Berlin in den Spielbetrieb zurück.

