Das ergab die Auslosung am Dienstag. Die Spiele steigen am 28./29. August und 4./5. September. Die Löwen müssen zwei Quali-Runden überstehen, um an der Gruppenphase teilzunehmen. In der zweiten Qualifikationsrunde steigen auch der letztjährige Finalist Füchse Berlin und DHB-Pokalsieger TBV Lemgo-Lippe in den Wettbewerb ein.

Titelverteidiger SC Magdeburg ist direkt für die Gruppenphase qualifiziert.

