Gegen den türkischen Klub Spor Toto SK aus Ankara fuhren die Löwen im ersten Pflichtspiel der Saison einen ungefährdeten 38:22 (18:9)-Heimsieg ein. Das Rückspiel findet bereits am Sonntag (15.00 Uhr) ebenfalls in der Stadthalle Östringen statt.

Die Löwen müssen zwei Qualifikationsrunden überstehen, um an der Gruppenphase teilzunehmen. In der zweiten Runde steigen auch der letztjährige Finalist Füchse Berlin und DHB-Pokalsieger TBV Lemgo-Lippe in den Wettbewerb ein. Titelverteidiger SC Magdeburg ist direkt für die Gruppenphase qualifiziert.

