Handball: Löwen machen ersten Schritt Richtung Euro-League-Gruppenphase

Der zweimalige deutsche Meister gewann am Sonntag das Rückspiel gegen den türkischen Klub Spor Toto SK aus Ankara deutlich mit 42:22 (23:11). Am Samstag hatten die Löwen ebenfalls in der Stadthalle Östringen mit 38:22 die Nase vorn. Ex-Nationalspieler und Kapitän Uwe Gensheimer wurde noch geschont.

Die Löwen müssen zwei Qualifikationsrunden überstehen, um an der Gruppenphase teilzunehmen. In der zweiten Runde, die am 7. September ausgelost und am 21./28. September ausgetragen wird, steigen auch der letztjährige Finalist Füchse Berlin und DHB-Pokalsieger TBV Lemgo-Lippe in den Wettbewerb ein. Titelverteidiger SC Magdeburg ist direkt für die im Oktober beginnende Gruppenphase qualifiziert.

