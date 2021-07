Das gab die Europäische Handball-Föderation (EHF) am Dienstag bekannt. Demnach befinden sich die Löwen unter den 32 Mannschaften, die bereits am Wochenende 28./29. August in die erste Qualifikationsrunde einsteigen. Für die Mannheimer ist es der Pflichtauftakt in die neue Saison.

Der EHF-Cup-Sieger von 2013 muss zwei Quali-Runden überstehen, um in der Gruppenphase dabeizusein. Titelverteidiger SC Magdeburg ist direkt für die Gruppenphase qualifiziert.

