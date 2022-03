Juni 2025 verlängert. Ahouansou, der im Juli 2017 als 16-Jähriger ins Löwen-Internat nach Kronau kam, gehört seit Beginn der laufenden Saison zum festen Stamm der Bundesliga-Mannschaft.

"Philipp übernimmt für sein immer noch sehr junges Alter viel Verantwortung und ist durch seine Persönlichkeit ein wichtiger Teil der Mannschaft geworden", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Nun gelte es, "ihn zu einem möglichst kompletten Handballer in Abwehr und Angriff zu machen". In der aktuellen Saison erzielte der 2,03 m große Ahouansou in bisher 20 Bundesliga-Einsätzen 45 Tore.

