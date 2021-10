"Dass Flensburg jetzt zum Außenseiter gemacht wird, macht sie auch gefährlich", erklärte der Coach.

Während Wiegerts Mannschaft auch in der Liga bislang alle Spiele gewinnen konnte, stecken die Norddeutschen in einem sportlichen Tief. Zu einem durchwachsenen Ligastart gesellten sich drei Niederlagen in der Champions League sowie das Ausscheiden im DHB-Pokal.

Handball Sieg in Hannover: Ungeschlagene Füchse vorerst an der Spitze VOR 13 STUNDEN

Auch die jüngste SG-Pleite in der Königsklasse bei Vive Kielce (29:37) wollte der 39-Jährige nicht überbewerten: "Das Ergebnis täuscht, so schlecht war Flensburg nicht."

Handball Mehrere Coronafälle bei den Löwen: Heimspiel gegen Leipzig verlegt VOR 19 STUNDEN