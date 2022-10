Der 25 Jahre alte Spielmacher unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 2026.

"Wir sind sehr froh und glücklich, dass sich mit Felix Claar einer der talentiertesten Spielmacher Europas für uns und den SC Magdeburg entschieden hat", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert: "Er ist ein starkes Gesamtpaket, das seine Qualitäten nicht ausschließlich in der Offensive hat, sondern zudem eine intelligente Abwehr spielen kann."

Claar, der auch bei Schwedens 37:33 gegen Deutschland am Donnerstag in Mannheim auf der Platte stand, kommt vom dänischen Top-Klub Aalborg Handbold an die Elbe und ist der erste Magdeburger Neuzugang. Der Rechtshänder zählte auch zum schwedischen Kader bei der WM 2021 in Ägypten, wo die Skandinavier Vizeweltmeister wurden.

