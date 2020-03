Handball: Meister Flensburg verliert in Göppingen

Dezember und nach sechs Siegen in Folge wieder ein Spiel in der Handball-Bundesliga verloren. Das Team von Trainer Maik Machulla unterlag bei Frisch Auf Göppingen mit 26:28 (13:17) und verpasste es dadurch, in der Tabelle nach Punkten zu Spitzenreiter THW Kiel aufzuschließen.

In Göppingen lag der Tabellenzweite nicht ein einziges Mal in Führung, selbst zu einem zwischenzeitlichen Remis reichte es nicht. Linksaußen Hampus Wanne, nach fünf Monaten Verletzungspause in die Mannschaft zurückgekehrt, hatte es bereits im Vorfeld geahnt. "Auswärts in Göppingen ist meiner Meinung nach eines der schwersten Spiele in der Liga", hatte er im Gespräch mit dem Portal handball-world.de gesagt.

Vor allem Göppingens Mittelmann Tim Kneule bekamen die Flensburger nie in den Griff. Der 33-Jährige erzielte selbst acht Tore und setzte seine Nebenleute gekonnt in Szene. Je sechsmal trafen Ivan Sliskovic aus dem linken Rückraum und Linksaußen Marcel Schiller. Erfolgreichste Werfer der Flensburger waren Nationalspieler Johannes Golla am Kreis, Linkshänder Holger Glandorf und Rechtsaußen Marius Steinhauser mit je fünf Treffern.