Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha besiegte den HC Erlangen mit 36:30 (20:15), offenbarte dabei aber vor allem in der Abwehr einige Schwächen. Bester Werfer der Kieler war Rechtsaußen Niclas Ekberg mit 13 Treffern. Sechsmal traf Erlangens Rückraumspieler Simon Jeppsson den gegnerischen Kasten.

Überschattet wurde der Sieg des THW von einer Verletzung des norwegischen Superstars Sander Sagosen. "Im Großen und Ganzen hat die Mannschaft toll gearbeitet", sagte Jicha, fügte aber hinzu: "Was schmerzt ist, dass wir nicht wissen, was mit Sander Sagosen passiert ist. Er hat Schmerzen in der Leiste und man muss nun schauen, welche Diagnose dort zu erwarten ist."

Zudem muss Jicha zumindest in der nächsten Partie am Dienstag (19.00 Uhr) gegen die TSV Hannover-Burgdorf auf Spielmacher Domagoj Duvnjak verzichten, der in der 23. Minute die Rote Karte sah.

Der Coach hätte angesichts der Belastungen gerne einen größeren Kader, sieht aber auch die Probleme bei der Umsetzung. "Natürlich will ich immer Neuzugänge, aber wenn man sich umschaut, waren nur rund 2000 Zuschauer in der Halle", sagte der Tscheche, "rein sportlich als Trainer gesehen, habe ich drei oder vier Spieler im Visier, die ich gern bei mir hätte. Aber das ist in der aktuellen Situation nicht finanzierbar."

