Die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo setzte sich am Samstag mit 31:24 (14:9) beim Bergischen HC durch und feierte damit den ersten Sieg nach zuvor sechs Niederlagen in Folge.

Die deutschen Nationalspieler Kai Häfner und Julius Kühn waren in der Wuppertaler Uni-Halle mit jeweils sechs Toren die besten Werfer für die Nordhessen, die als Tabellenachter die Teilnahme am internationalen Geschäft in der kommenden Saison bereits abschreiben mussten. Der BHC auf Platz 13 hat bei noch zwei ausstehenden Saisonspielen nichts mehr mit dem Abstieg zu tun.

