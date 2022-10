bis 20. November). Die Reduzierung auf den 16-köpfigen EM-Kader erfolgt spätestens vor dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft am 5. November in Podgorica gegen Polen.

Angeführt wird das Team von den beiden Kapitäninnen Alina Grijseels und Emily Bölk. Im Vergleich zur letzten Maßnahme in Hennef sowie den beiden Länderspielen gegen Olympiasieger Frankreich kehrt Linkshänderin Maren Weigel nach überstandener Verletzung ins Aufgebot zurück.

"Mit der Frankreich-Woche haben wir eine gute Basis Richtung EM gelegt", sagte Gaugisch. Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes (DHB), möchte "als primäres Ziel zuerst die Hauptrunde möglichst verlustpunktfrei erreichen. Außerdem wollen wir mit unserem Auftreten nicht nur Handball-Deutschland, sondern auch Sportfans allgemein für Frauenhandball begeistern."

Am 24. Oktober trifft sich die Mannschaft zu einem Trainingslager in Großwallstadt, von dort aus geht es am 30. Oktober zu einem Drei-Nationen-Turnier mit Gastgeber Ungarn und Rumänien nach Tatabanya. Im Anschluss daran fliegt das Team am 1. November nach Podgorica, nach dem EM-Auftakt gegen Polen (5. November/20.30) stehen dort noch die Vorrundenspiele gegen Montenegro (7. November/18.00) und Spanien (9. November/20.30) auf dem Programm. Sportdeutschland.tv überträgt alle Spiele live und exklusiv im frei zugänglichen Stream.

Die jeweils ersten drei Teams der vier Vorrundengruppen erreichen die Hauptrunde, die ab dem 11. November in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje ausgetragen wird. Zur Finalrunde am 18. und 20. November erfolgt der Umzug nach Ljubljana. - Das deutsche Aufgebot:

Tor: Katharina Filter (Kopenhagen Handbold/Dänemark), Isabell Roch (SCM Ramnicu Valcea/Rumänien), Sarah Wachter (Sport-Union Neckarsulm)

Feld: Jenny Behrend (SG BBM Bietigheim), Maike Schirmer (VfL Oldenburg), Antje Döll (SG BM Bietigheim), Johanna Stockschläder (Thüringer HC), Luisa Schulze (Sport-Union Neckarsulm), Meike Schmelzer (HC Dunarea Braila/Rumänien), Lisa Antl (Borussia Dortmund), Xenia Smits (SG BBM Bietigheim), Emily Bölk (FTC Budapest/Ungarn), Mia Zschocke (Storhamar Handball Elite/Norwegen), Silje Brons Petersen (Kopenhagen Handbold/Dänemark), Marie Michalczik (HSG Blomberg-Lippe), Alina Grijseels (Borussia Dortmund), Julia Maidhof (SG BBM Bietigheim), Maren Weigel (TuS Metzingen)

Reserve: Alexia Hauf (HSG Blomberg-Lippe), Meret Ossenkopp (Borussia Dortmund), Lena Degenhardt (TuS Metzingen), Annika Lott (Thüringer HC), Maxi Mühlner (Buxtehuder SV), Laetitia Quist (HSG Blomberg-Lippe)

