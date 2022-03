und 20. März) an. Gislason nominierte 19 Spieler für den Kader, der zudem ab dem 14. März eine Lehrgangswoche absolviert. Die Spiele gegen Ungarn in Gummersbach und Kassel sind die ersten Auftritte des DHB-Teams nach der von Corona überlagerten EM im Januar.

"Wir machen weiter, wo wir Mitte Januar aufhören mussten", sagte Gislason: "Die Trainingseinheiten werden auch auf unseren nächsten Gegner Ungarn ausgerichtet sein. Der stellt trotz des Vorrunden-Ausscheidens bei der Heim-EM eine sehr gute Mannschaft, die sich im Januar einfach weit unter ihrem Wert und ihren Möglichkeiten präsentiert hat."

Ob Mävers tatsächlich sein Debüt feiern kann, ist allerdings noch unklar. Der Mittelmann befindet sich derzeit noch in Corona-Quarantäne. "Ob er in Kürze erstmals zur A-Nationalmannschaft stoßen kann, wird nach Mävers Wiedereinstieg ins Hallentraining in enger Abstimmung mit der TSV Hannover-Burgdorf entschieden", hieß es in einer Mitteilung. - Das Aufgebot der Handball-Nationalmannschaft:

Tor: Till Klimpke (HSG Wetzlar), Andreas Wolff (Vive Kielce/Polen)

Feld: Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Lukas Mertens (SC Magdeburg), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Tim Zechel (HC Erlangen), Philipp Weber (SC Magdeburg), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Julian Köster (VfL Gummersbach), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Veit Mävers (TSV Hannover-Burgdorf), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig), Julius Kühn (MT Melsungen), Kai Häfner (MT Melsungen), Djibril M'Bengue (FC Porto/Portugal), Fabian Wiede (Füchse Berlin).

