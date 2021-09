Dies teilte Bundesligist MT Melsungen am Montag mit. Lemke (29) war am Sonntag beim Heimspiel gegen den TuS N-Lübbecke (23:22) in einem Zweikampf umgeknickt.

Laut Klubmitteilung fällt der Abwehrchef mindestens vier Wochen aus. Die MT Melsungen hatte gegen Lübbecke im vierten Spiel den ersten Saisonsieg eingefahren.

