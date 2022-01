Der Rückraumspieler des Bundesliga-Tabellenführers SC Magdeburg führte die EM-Torschützenliste am Sonntag mit 45 Treffern an.

Neben Smits haben sich laut Verbandsangaben noch zwei weitere Spieler infiziert. Auch Trainer Erlingur Richardsson sowie weitere Spieler und Funktionsmitglieder befinden sich bereits in Quarantäne.

Die Niederlande, die erstmals in ihrer Geschichte in die Hauptrunde eines großen Turniers eingezogen waren, stehen bei der EM in Ungarn und der Slowakei mit zwei Zählern auf Rang vier der Hauptrundengruppe 1.

